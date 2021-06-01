Следствие попросит суд о заключении Пивоварова под стражу

Следствие намерено добиваться от суда помещения политика Андрея Пивоварова под стражу на суде по делу о сотрудничестве с нежелательной организацией, который предстоит ему завтра, 2 июня, в Краснодаре. Об этом сообщается в социальных сетях оппозиционера, который теперь ведут его соратники, со ссылкой на адвоката Александра Валявского.

"Настроение бодрое. То, что происходит, может быть связано с выборами. Мои планы выдвижения были известны", - говорит Пивоваров на видеозаписи в сопровождении силовиков, которые ведут его в наручниках к служебному автобусу.

Напомним, что его задержали накануне вечером в аэропорту Пулково, сняв с самолета. До середины ночи он вынужден был общаться сначала с сотрудниками ФСБ, а потом давать показания в СК. Дело против Пивоварова, который, по версии следствия, незаконно осуществлял деятельность нежелательной организации, возбудили 29 мая в Краснодарском крае из-за репоста в социальных сетях, в связи с чем его во вторник 1 июня этапировали в столицу южного региона.

Пивоваров заявил о самороспуске "Открытки" 27 мая, решение объяснялось желанием не подставлять членов организации под уголовное преследование с учетом все более строгого законоприменения. "Открыточники" неоднократно повторяли и повторяют, что не имеют отношения к организации "Открытая Россия", признанной в РФ нежелательной, что далеко не всегда спасает их от государственного преследования.

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