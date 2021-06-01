Гудкова задержали до суда

Московского политика Дмитрия Гудкова, у которого с раннего утра 1 июня начались обыски по делу о причинении имущественного ущерба, задержали полицейские. Время до суда (не более 48 часов) он проведет в ОВД, сообщается в его Telegram-канале. Во второй половине дня определился его статус в деле: он проходит как подозреваемый. Задержана в статусе подозреваемой также тетя Гудкова, Ирина Ермилова.

"Делом нашей семьи занимаются 7 следственных групп. Это целый отдел, около 100 сотрудников, 20 из них участвовали в обысках только в Коломне, с автоматами. Допрашивают не только тетю Дмитрия, но даже подругу его мамы", - сообщила супруга оппозиционера, Валерия Гудкова.

Суть дела состоит в том, что, по версии СК, Гудков оставил в 2015-2017 годах непогашенным долг по договору об аренде нежилого помещения. По этому же делу, но уже в качестве свидетеля, 1 июня обыскивали бывшего помощника Гудкова, Александра Соловьева.