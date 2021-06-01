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Муниципал

21:16

Полномочия ИКМО "Комендантский аэродром", "Пороховые" и "Светлановское" передали территориальным избиркомам

фото ЗакС политика Полномочия ИКМО "Комендантский аэродром", "Пороховые" и "Светлановское" передали территориальным избиркомам

Санкт-Петербургская избирательная комиссия на заседании 1 июня удовлетворила обращения трех муниципальных советов города о передаче полномочий местных избирательных комиссий территориальным. Соответствующие решения опубликованы на сайте Горизбиркома.

Так, функции ИКМО "Светлановское" будет выполнять Территориальной избирательной комиссии № 22, ИКМО "Пороховые" - ТИК № 25, ИКМО "Комендантский аэродром" - ТИК № 28. 

В тексте решения уточняется, что на ТИК № 28 полномочия возложены до 31 декабря 2023 года.

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