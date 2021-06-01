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Выборы - 2021

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21:38

Пивоваров: Единственная причина для уголовного дела, которую я вижу, - это выборы

фото ЗакС политика Пивоваров: Единственная причина для уголовного дела, которую я вижу, - это выборы

Соратники задержанного политика Андрея Пивоварова опубликовали в его Telegram-канале письмо, которое оппозиционер написал по пути в Краснодарский край, куда его этапировали для избрания меры пресечения.

"Дело возбудили 29 мая за пост (пост!) от августа 2020. Единственная причина, которую я вижу, - это выборы. Я особо не скрывал, что хочу участвовать в выборах, веду переговоры с "Яблоком". Продуктивность этих переговоров - это один вопрос, но понимаю, что смог бы осилить кампанию в округе. Иных причин для появления этого дела я не вижу", - написал Пивоваров.

Он признался, что удивился подобным действиям власти, которая располагает административным ресурсом, трехдневным голосованием и телевизионной пропагандой. 

"Власть всё равно даже в этих условиях использует уголовные методы, чтобы не допустить даже выдвижения независимых кандидатов на выборы. Я не говорю о разнообразии, просто о выдвижении. Значит, по закрытым соцопросам всё ещё более печально, чем мы думаем. Не уверен, что новость о моём задержании сделает эти опросы лучше", - продолжил политик.

Напомним, Пивоварова задержали вечером 31 мая прямо в самолете, на котором он планировал улететь на отдых из Петербурга в Варшаву. Оппозиционер, ранее бывший директором "Открытой России", проходит подозреваемым по делу об осуществлении деятельности "нежелательной" организации (284.1 УК РФ). 1 июня его этапировали в Краснодар, где ранее было возбуждено дело. Ожидается, что 2 июня суд выберет меру пресечения. Подробности о преследовании Пивоварова читайте в материале ЗАКС.Ру.


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