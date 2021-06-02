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9:24

Евросоюз призвал власти РФ освободить Андрея Пивоварова

фото ЗакС политика Евросоюз призвал власти РФ освободить Андрея Пивоварова

Евросоюз призвал российские власти немедленно освободить задержанного политика Андрея Пивоварова, заявление опубликовано на сайте Европейской службы внешних связей.

"Этот случай — не изолированный инцидент, но подтверждает текущую тенденцию сужения пространства для гражданского общества, опозиции и критических голосов, а также независимых СМИ в Российской Федерации", — заявили в ЕС.

Представители Евросоюза призвали "немедленно и безоговорочно" освободить Пивоварова. Также они призвали отменить закон о "нежелательных организациях", приведя его "в соответствие с обязательствами", которые Россия взяла на себя, в том числе согласно Европейской конвенции о правах человека.

Пивоварова задержали вечером 31 мая прямо в самолете, когда он намеревался улететь на отдых из Петербурга в Варшаву. В отношении него возбуждено дело по ст. 284.1 УК РФ (сотрудничество с нежелательной организацией). Ранее Пивоваров был исполнительным директором "Открытой России".

Пивоваров рассказал, что дело в отношении него возбудили за пост в соцсетях. Он связывает преследование с его желанием участвовать в выборах. Подробнее о деле Пивоварова — в материале ЗАКС.Ру.

Напомним, в 2017 году Минюст по решению Генпрокуратуры внес в реестр нежелательных организаций на территории России британскую организацию Otkrytaya Rossia. Сторонники движения "Открытая Россия" отрицали свою связь с этой структурой, но на них все равно составляли протоколы и заводили уголовные дела по статьям о сотрудничестве с нежелательной организацией. Из-за этого движение сначало было ликвидировано, на его месте появилась общественная организация "Открытая Россия", но 27 мая 2021 года и она объявила о прекращении своей работы.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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