Евросоюз призвал власти РФ освободить Андрея Пивоварова

Евросоюз призвал российские власти немедленно освободить задержанного политика Андрея Пивоварова, заявление опубликовано на сайте Европейской службы внешних связей.

"Этот случай — не изолированный инцидент, но подтверждает текущую тенденцию сужения пространства для гражданского общества, опозиции и критических голосов, а также независимых СМИ в Российской Федерации", — заявили в ЕС.

Представители Евросоюза призвали "немедленно и безоговорочно" освободить Пивоварова. Также они призвали отменить закон о "нежелательных организациях", приведя его "в соответствие с обязательствами", которые Россия взяла на себя, в том числе согласно Европейской конвенции о правах человека.

Пивоварова задержали вечером 31 мая прямо в самолете, когда он намеревался улететь на отдых из Петербурга в Варшаву. В отношении него возбуждено дело по ст. 284.1 УК РФ (сотрудничество с нежелательной организацией). Ранее Пивоваров был исполнительным директором "Открытой России".

Пивоваров рассказал, что дело в отношении него возбудили за пост в соцсетях. Он связывает преследование с его желанием участвовать в выборах. Подробнее о деле Пивоварова — в материале ЗАКС.Ру.

Напомним, в 2017 году Минюст по решению Генпрокуратуры внес в реестр нежелательных организаций на территории России британскую организацию Otkrytaya Rossia. Сторонники движения "Открытая Россия" отрицали свою связь с этой структурой, но на них все равно составляли протоколы и заводили уголовные дела по статьям о сотрудничестве с нежелательной организацией. Из-за этого движение сначало было ликвидировано, на его месте появилась общественная организация "Открытая Россия", но 27 мая 2021 года и она объявила о прекращении своей работы.

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