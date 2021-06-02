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10:14

ЗакС окончательно одобрил штрафы за неправильную парковку во дворах

фото ЗакС политика ЗакС окончательно одобрил штрафы за неправильную парковку во дворах

Законодательное собрание Петербурга на заседании 2 июня утвердило в третьем чтении инициативу Смольного о наказании за нарушение правил парковки, сообщает корреспондент ЗАКС.Ру

Согласно документу, к административной ответственности будут привлекать автомобилистов, которые оставляют свои транспортные средства на газонах, пешеходных дорожках и подходах к зданиям.

Также окончательно принят законопроект единороссов Дениса Четырбока и Алексея Цивилева. Напомним, они предложили наказывать автолюбителей, перегораживающих своими припаркованным автомобилями подъезд к мусорным контейнерам.

В обоих случаях граждан будут штрафовать на 3 – 5 тысяч, должностные лица — на 5 – 40 тысяч, юридические лица — на 150 – 500 тысяч рублей.

Сергей Еремеев


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