Макаров заявил, что Егоров сразу же влился в коллектив единороссов в ЗакСе

Спикер Законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров на заседании 2 июня, поздравляя с днем рождения депутата Александра Егорова, отметил, что того сразу же добродушно приняли в рядах "Единой России".

— Вы сразу влились в коллектив, как будто всегда были и остаётесь с нами, — заявил председатель городского парламента.

Также Макаров пожелал коллеге успехов на выборах. Он отметил, что будет желать это и другим депутатам, которые будут праздновать дни рождения.

Егорову исполнилось 64 года 29 мая. В городской парламент он избрался при поддержке "Справедливой России", однако в начале апреля 2021 года покинул партию и вступил в "Единую Россию". На днях депутат победил на праймериз ЕР по 5-му одномандатному округу.

Сергей Еремеев

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