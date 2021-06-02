Проект закона о детском омбудсмене Петербурга прошел второе чтение

Заксобрание Петербурга 2 июня принял во втором чтении новую редакцию законопроекта о региональном уполномоченном по правам ребенка. Документ внесли депутаты "Единой России" Дмитрий Тугов, Александр Тетердинко, Денис Четырбок и Алексей Цивилев.

В новом версии закона сокращается статья "общие положения". Сохраняется тезис о том, что уполномоченный по правам ребенка — государственная должность Петербурга, но исчезают упоминания, что при осуществлении своей работы детский омбудсмен независим и неподотчетен органам власти, и что должность учреждена в соответствии с Конвенцией ООН и Конституцией России. Отсылки на эти документы сохраняются в другой статье.

Уточняются требования к кандидатам на должность детского омбудсмена Петербурга. Ими не смогут быть лица младше 30 лет, без высшего образования и опыта работы в сфереы защиты прав и законных интересов детей.

В новой версии закона появляется статья "Судебная защита прав и законных интересов детей". В ней говорится, что омбудсмен вправе участвовать в гражданских и административных делах в целях защиты прав и законных интересов детей. Кроме того, уполномоченный может выступать истцом по делам о признании незаконными решений органов государственной власти, местного самоуправления, иных органов и организаций, в случае если эти решения могут противоречить защите прав и законных интересов детей.

Также в новой редакции документа детально прописан порядок рассмотрения обращений граждан и проведения личного приема. В частности, говорится, что пообщаться с детским омбудсменом гражданин может в формате видеоконференции.

Сергей Еремеев

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