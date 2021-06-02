Совфед досрочно освободил Меня от должности аудитора Счетной палаты

Совет Федерации досрочно освободил Михаила Меня от должности аудитора Счетной палаты, передает ТАСС.

Накануне, 1 июня, подал заявление об отставке. После этого его решение поддержал комитет Совфеда по бюджету и финансовым рынкам. На место Меня комитет рекомендовал назначить первого вице-президента Центра стратегических разработок Наталью Трунову. Напомним, СМИ отмечали, что Трунову называют креатурой сенатора Андрея Турчака, бывшего губернатора Псковской области.

Ранее Мень стал фигурантом уголовного дела о растрате. Его обвиняли в том, что в 2011 году, будучи губернатором Ивановской области, он распорядился принять ряд документов, по которым "Ивановский бройлер" под видом займов получил из бюджета 700 млн рублей. В мае дело было прекращено в связи с истечением срока давности.