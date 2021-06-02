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10:29

Совфед досрочно освободил Меня от должности аудитора Счетной палаты

фото ЗакС политика Совфед досрочно освободил Меня от должности аудитора Счетной палаты

Совет Федерации досрочно освободил Михаила Меня от должности аудитора Счетной палаты, передает ТАСС.

Накануне, 1 июня, подал заявление об отставке. После этого его решение поддержал комитет Совфеда по бюджету и финансовым рынкам. На место Меня комитет рекомендовал назначить первого вице-президента Центра стратегических разработок Наталью Трунову. Напомним, СМИ отмечали, что Трунову называют креатурой сенатора Андрея Турчака, бывшего губернатора Псковской области.

Ранее Мень стал фигурантом уголовного дела о растрате. Его обвиняли в том, что в 2011 году, будучи губернатором Ивановской области, он распорядился принять ряд документов, по которым "Ивановский бройлер" под видом займов получил из бюджета 700 млн рублей. В мае дело было прекращено в связи с истечением срока давности.

 

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