Вишневский и Резник подписали поручительства за Андрея Пивоварова

Депутаты Заксобрания Петербурга Борис Вишневский и Максим Резник подписали поручительства за задержанного политика Андрея Пивоварова, об этом парламентарии сообщили в соцсетях.

Также за Пивоварова поручился заместитель главного редактора радиостанции "Эхо Москвы в Петербурге" Арсений Веснин.

Вскоре начнется заседание суда по избранию меры пресечения Пивоварову. Напомним, политика задержали вечером 31 мая прямо в самолете, когда он намеревался улететь на отдых в Варшаву. В отношении него возбуждено дело по ст. 284.1 УК РФ (сотрудничество с нежелательной организацией). Ранее Пивоваров был исполнительным директором "Открытой России".

Пивоваров связывает преследование со своим желанием участвовать в выборах. Подробнее о деле — в материале ЗАКС.Ру.

Напомним, в 2017 году Минюст по решению Генпрокуратуры внес в реестр нежелательных организаций на территории России британскую организацию Otkrytaya Rossia. Сторонники движения "Открытая Россия" отрицали свою связь с этой структурой, но на них все равно составляли протоколы и заводили уголовные дела по статьям о сотрудничестве с нежелательной организацией. Из-за этого движение сначало было ликвидировано, на его месте появилась общественная организация "Открытая Россия", но 27 мая 2021 года и она объявила о прекращении своей работы.

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