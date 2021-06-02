Вишневский возмутился ответом Беглова на свой запрос о Конюшенном ведомстве

Депутат "Яблока" Борис Вишневский на заседании Заксобрания Петербурга 2 июня раскритиковал губернатора Александра Беглова за ответ на его запрос о здании Конюшенного ведомства.

Вишневский отметил, что на документе главы города исполнителем указан вице-губернатора Максим Соколов, чей предыдущий ответ парламентарию ЗакС ранее согласился признать неудовлетворительным.

— Все то, что мы признали неудовлетворительным, губернатор прислал еще раз уже со своей подписью. Это плевок в лицо Законодательному собранию, — заявил Вишневский с трибуны.

По мнению депутата, это происходит потому, что парламент позволяет себе поддерживать все инициативы, которые предлагает губернатор.

Напомним, Вишневский предложил Беглову обсудить судьбу здания с общественностью и градозащитниками. Губернатор в своем ответе указал, что Смольный еще не принял окончательного решения о том, как Конюшенное ведомство будет вовлечено в хозяйственный оборот, поэтому обсуждение он считает преждевременным.

Сергей Еремеев

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