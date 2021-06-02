18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2021

Новости

11:11

Гудков отрицает связь между собой и фирмой, за долги которой его преследуют

фото ЗакС политика Гудков отрицает связь между собой и фирмой, за долги которой его преследуют

Политика Дмитрия Гудкова, задержанного до суда по делу о причинении имущественного ущерба, посетил в изоляторе временного содержания член столичной Общественной наблюдательной комиссии Алексей Мельников. Правозащитник узнал от оппозиционера, что дело, по которому тот проходит как подозреваемый, в действительности никак к нему не относится. Суть в том, что, по словам Гудкова, долги по аренде, ставшие составом преступления, касаются фирмы его родителей (ООО "Сектор-2А").

"Гудков считает, что происходящее связано с попыткой не допустить его к участию в выборах в Госдуму", - рассказал Мельников, которого цитирует "Интерфакс".

И Гудков, и задержанная по делу в том же статусе его тетя Ирина Ермилова пока на условия содержания не жалуются. В свою очередь, жена политика, Валерия Гудкова, опровергла появившиеся в прокремлевских изданиях сведения о якобы конфискованном у них в ходе обыска огнестрельном оружии и возбуждении еще одного дела в связи с этим.

"Патроны были найдены в доме Геннадия Гудкова, они от его наградного оружия, на которое есть все документы, Дмитрий ни к дому, ни к оружию отношения не имеет. <...> Из нашего дома были изъяты только блокнот и папка с документами", - написала она в Telegram-канале мужа.

Напомним, что следственные действия в отношении Гудкова-младшего начались на его даче рано утром 1 июня. По версии следствия, он причастен к неуплате крупных долгов за аренду жилого помещения в 2015-2017 годах.

Подписывайтесь на ЗакС.Ру:
Яндекс.Дзен
Телеграм
 Яндекс.Новости

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.



Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
16:18 Эсеры будут добиваться создания алиментного фонда

16:00 ДДО выставит трех кандидатов в ЗакС Петербурга и одного - в парламент Ленобласти

15:48 Зону платной парковки в центре Петербурга расширят до 336 улиц к 2022 году

15:16 Суд отказался снимать Алексея Навального с учета в колонии как склонного к побегу

15:09 Бывшая участница "Открытки" связала арест Пивоварова с низким рейтингом "Единой России"

14:53 Суд в Краснодаре отправил Пивоварова в СИЗО до конца июля

14:40 Нарышкин возглавил попечительский совет Государственного музея истории Петербурга

14:12 Навальный поддержал преследуемых Пивоварова и Гудкова новым текстом из колонии

13:53 Мосгорсуд оставил в силе приговор участнику акции 23 января по делу о нападении на росгвардейца

13:47 Попова: РФ сможет создавать вакцину против новой инфекции за четыре месяца

13:25 Совфед одобрил запрет на участие в выборах для причастных к экстремистам

13:14 "Люди удивительных судеб": ЦИК открыл проект "Лица избирательной системы"

12:52 Песков о задержании Пивоварова и Гудкова: Обвинения к политике не имеют никакого отношения

12:49 Суд снова отложил заседание по делу участницы пикета в поддержку Цветковой

12:45 "Учения по фальсификациям": Политолог Рогов сделал выводы из праймериз ЕдРа

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru