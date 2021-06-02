В России выявили еще 8,8 тысяч случаев COVID-19, в Петербурге — 828

В России за последние сутки зафиксировано 8 832 новых случая заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

Нарастающим итогом за время эпидемии в России выявлено 5 090 249 случаев заболевания. По официальным данным, от коронавируса умерли 122 267 россиян, 394 летальных исходов добавлены в статистику за последние сутки.

В Петербурге COVID-19 заболели еще 828 человек. По данным штаба, 19 383 петербуржца болеют коронавирусом на 2 июня, всего в городе выявлено 441 334 случая заболевания с марта 2020 года. Еще 36 смертей признаны связанными с инфекцией, по официальным данным, от коронавируса умерли 14 420 петербуржцев.

В Москве, где заболевших больше всего, заразились еще 2 842 человека (98 819 активных случаев COVID-19 на 2 июня). В Подмосковье — 761 (42 620 человек болеют сейчас).