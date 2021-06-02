18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2021

Новости

11:43

Левые силы в центре Москвы потребовали новых выплат на детей

фото ЗакС политика Левые силы в центре Москвы потребовали новых выплат на детей

Представители левых движений по случаю Международного дня защиты детей собрались накануне вечером в центре Москвы на политической акций, проведению которой не стала препятствовать полиция. Мероприятие прошло в формате встречи с депутатом-коммунистом из Госдумы Денисом Парфеновым. Несколько сотен собравшихся потребовали от федеральных органов власти организовать в течение месяца выплаты на каждого несовершеннолетнего ребенка в размере 30 тысяч рублей.

Обосновывали свои требования активисты тяготами пандемии и сопутствующего ей экономического кризиса. Соответствующая петиция, под которой продолжают оставлять подписи, размещена "Левым фронтом" в интернете.

Напомним, что в апрельском послании Федеральному собранию президент Владимир Путин объявил о ряде социальных выплат, в том числе семьям с детьми, но речь шла о меньших суммах: о 10 тысячах рублей на каждого школьника.

фото: leftfront.org

Подписывайтесь на ЗакС.Ру:
Яндекс.Дзен
Телеграм
 Яндекс.Новости

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.



Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
16:38 Суд избрал совладельцу "Адаманта" запрет действий по делу о разрушении особняка Черкасского

16:28 В Петербурге участницу митинга будут судить спустя четыре месяца после акции

16:18 Эсеры будут добиваться создания алиментного фонда

16:00 ДДО выставит трех кандидатов в ЗакС Петербурга и одного - в парламент Ленобласти

15:48 Зону платной парковки в центре Петербурга расширят до 336 улиц к 2022 году

15:16 Суд отказался снимать Алексея Навального с учета в колонии как склонного к побегу

15:09 Бывшая участница "Открытки" связала арест Пивоварова с низким рейтингом "Единой России"

14:53 Суд в Краснодаре отправил Пивоварова в СИЗО до конца июля

14:40 Нарышкин возглавил попечительский совет Государственного музея истории Петербурга

14:12 Навальный поддержал преследуемых Пивоварова и Гудкова новым текстом из колонии

13:53 Мосгорсуд оставил в силе приговор участнику акции 23 января по делу о нападении на росгвардейца

13:47 Попова: РФ сможет создавать вакцину против новой инфекции за четыре месяца

13:25 Совфед одобрил запрет на участие в выборах для причастных к экстремистам

13:14 "Люди удивительных судеб": ЦИК открыл проект "Лица избирательной системы"

12:52 Песков о задержании Пивоварова и Гудкова: Обвинения к политике не имеют никакого отношения

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru