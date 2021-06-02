18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2021

Новости

11:44

Мировые судьи в Петербурге смогут переизбираться без ограничения срока полномочий

фото ЗакС политика Мировые судьи в Петербурге смогут переизбираться без ограничения срока полномочий

Заксобрание Петербурга приняло за основу законопроект, согласно которому мировые судьи при переназначении смогут занимать должность без ограничения срока полномочий. 

Инициативу на рассмотрение парламента внесли комитет по законодательству и комиссия по вопросам законности. Авторы законопроекта отметили, что приводят городское законодательство в соответствие с федеральными изменениями.

Отметим, что для судей сохраняется верхняя планка по возрасту — 70 лет. 

С критикой законопроекта выступила депутат "Справедливой России" Надежда Тихонова. Она заявила, что новые правила разрушат конкуренцию

— По сути мы устанавливаем монополию одного судьи на целые десятилетия, — заметила депутат. 

"Против" принятия документа проголосовал один депутат, "за" — 35.

 

Сергей Еремеев


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.
Подписывайтесь на ЗакС.Ру:
Яндекс.Дзен
Телеграм
 Яндекс.Новости

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.



Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
16:38 Суд избрал совладельцу "Адаманта" запрет действий по делу о разрушении особняка Черкасского

16:28 В Петербурге участницу митинга будут судить спустя четыре месяца после акции

16:18 Эсеры будут добиваться создания алиментного фонда

16:00 ДДО выставит трех кандидатов в ЗакС Петербурга и одного - в парламент Ленобласти

15:48 Зону платной парковки в центре Петербурга расширят до 336 улиц к 2022 году

15:16 Суд отказался снимать Алексея Навального с учета в колонии как склонного к побегу

15:09 Бывшая участница "Открытки" связала арест Пивоварова с низким рейтингом "Единой России"

14:53 Суд в Краснодаре отправил Пивоварова в СИЗО до конца июля

14:40 Нарышкин возглавил попечительский совет Государственного музея истории Петербурга

14:12 Навальный поддержал преследуемых Пивоварова и Гудкова новым текстом из колонии

13:53 Мосгорсуд оставил в силе приговор участнику акции 23 января по делу о нападении на росгвардейца

13:47 Попова: РФ сможет создавать вакцину против новой инфекции за четыре месяца

13:25 Совфед одобрил запрет на участие в выборах для причастных к экстремистам

13:14 "Люди удивительных судеб": ЦИК открыл проект "Лица избирательной системы"

12:52 Песков о задержании Пивоварова и Гудкова: Обвинения к политике не имеют никакого отношения

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru