Глава МО "Гавань" Вавилина объявила об участии в выборах в ЗакС по 4 округу

Глава муниципального образования "Гавань" Нэлли Вавилина на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" объявила о намерении участвовать в выборах депутатов Законодательного собрания Петербурга. В сообщении сказано, что муниципальный депутат планирует выдвигать свою кандидатуру по 4 избирательному округу в Василеостровском районе от партии "Справедливая Россия - За правду". Также Вавилина должна возглавить региональный список партии по этой же территории.

"Всем спасибо за поддержку, теплые слова и критику. Это было очень важно для меня! Все, что я делаю в этой жизни, направлено на благо петербуржцев и в первую очередь - василеостровцев. И пусть победит сильнейший!" - сказано в посте мундепа.

Ранее она сообщила, что не будет выдвигать свою кандидатуру по 4 округу, так как там решил баллотироваться в депутаты ее экс-однопартиец Алексей Ковалев. Тогда Вавилина заявила, что отказывается от конкуренции по этическим причинам и с точки зрения целесообразности:

"Я дорожу своей политической репутацией и поэтому с этого момента считаю для себя невозможным выдвижение в ЗакС СПб по этому же округу не по этическим соображениям, не с точки зрения целесообразности. Очевидно, что выдвижение нас двоих друг против друга как минимум не логично. Алексей Анатольевич был и всегда останется моим старшим товарищем, несмотря ни на что", - написала Вавилина.

Ковалев является депутатом ЗакСа и сейчас представляет в парламенте "Справедливую Россию". В мае стало известно, что на выборы в 2021 году Ковалев намерен пойти от Партии роста по 4 одномандатному округу.

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