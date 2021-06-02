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Выборы - 2021

Муниципал

12:04

Поправки в закон о выборах мундепов Петербурга приняли окончательно

фото ЗакС политика Поправки в закон о выборах мундепов Петербурга приняли окончательно

Заксобрание Петербурга на внеочередном заседании 2 июня приняло в окончательном третьем чтении поправки в закон о выборах депутатов муниципальных советов. 

Изменения, в частности, позволяют проводить голосование в течение трех дней, а также устраивать так называемое "пеньковое" голосование, то есть вне избирательных участков. 

Кандидаты, аффилированные с иностранными агентами или являющиеся иноагентами, будут маркироваться в бюллетенях, избирательной документации и агитационных материалах. 

Отметим, что если в первом чтении "против" документа проголосовали пять депутата, то в третьем — восемь.

 

Сергей Еремеев

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