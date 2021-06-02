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12:14

Матвиенко: Никакой обязательной вакцинации от коронавируса в России быть не может

фото ЗакС политика Матвиенко: Никакой обязательной вакцинации от коронавируса в России быть не может

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на заседании верхней палаты парламента заявила, что в России не может быть никакой обязательной вакцинации от коронавируса, это было бы грубым нарушением законодательства, передает ТАСС.

"Еще раз хочу подтвердить, все мы сторонники того, что никакой обязательной вакцинации быть не может, потому что это будет грубое нарушение закона и тех правил, которые у нас существуют", — сказала Матвиенко.

Она подчеркнула, что перед сенаторами стоит задача "разъяснять людям", что сведения об обязательной вакцинации не соответствуют действительности.

В мае правительство Якутии объявило о введении обязательной вакцинации от коронавируса для некоторых групп граждан. Работадателям, которые не обеспечат обязательную вакцинацию, грозили штрафами от 200 тысяч рублей. 

Однако позже сообщение было переформулировано, в нем слово "обязательная" оказалось заменено на "массовая". Глава Якутии Айсен Николаев опровергал, что в республике введена обязательная для всех вакцинация.

 


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