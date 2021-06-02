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12:41

Макаров рассказал о предстоящей конференции "Единой России" в Петербурге

фото ЗакС политика Макаров рассказал о предстоящей конференции "Единой России" в Петербурге

Спикер Заксобрания Петербурга, лидер петербургского отделения партии "Единая Россия" Вячеслав Макаров в ответ на вопрос ЗАКС.Ру сообщил, что конференция в Петербурге пройдет в три этапа, но дату мероприятия не назвал.

— Сначала будем выбирать наших делегатов на съезд. Потом будем рассматривать наших кандидатов. Подведём итоги, в том числе и предварительного голосования. Я уверен, что в бюллетене избиратели Санкт-Петербурга увидят по-настоящему достойнейших людей от партии "Единая Россия", — заявил Макаров на брифинге. 

Он отметил, что кандидаты "Единой России" в Госдуму и ЗакС должны быть такими, чтобы у избирателей не возникло сомнений, что это честные и достойные люди. Также Макаров в очередной раз заверил, что партия не имеет отношения к принуждению бюджетников к участию в её праймериз, и ей не нужен административный ресурс. 

Всего за время недельных праймериз единороссов проголосовали 217 тысяч петербуржцев. Прямого ответа на вопрос ЗАКС.Ру, достаточное ли это количество и доволен ли он активностью горожан, Макаров не дал. Главный петербургский единоросс лишь поблагодарил жителей Петербурга за участие в предварительном голосовании и заметил, что процедура праймериз была прозрачной.

Напомним, "Единая Россия" подвела итоги праймериз за кандидатов на выдвижение в Госдуму и в ЗакС в Петербурге 31 мая. Практически во всех случаях имена лидеров праймериз упоминались в списках тех, за кого, по информации ЗАКС.Ру, якобы настоятельно просили отдавать голоса работников бюджетной сферы. Петербургские бюджетники жаловались на рекомендации участвовать в голосовании на праймериз: в частности, ЗАКС.Ру писал об одном из детских садов в Выборгском районе города, где сотрудников призывали не только голосовать самим, но и регистрировать избирателями родителей своих подопечных.

Сергей Еремеев


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

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