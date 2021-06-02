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12:49

Суд снова отложил заседание по делу участницы пикета в поддержку Цветковой

фото ЗакС политика Суд снова отложил заседание по делу участницы пикета в поддержку Цветковой

В Куйбышевском районном суде Петербурга 2 июня прошло заседание по административному делу в отношении активистки Евгении Сметанкиной. Ей вменяют нарушение ч.2 ст. 20.2 КоАП (нарушение установленного порядка организации либо проведения пикетирования) из-за акции в поддержку художницы Юлии Цветковой, обвиняемой в распространении порнографии. Заседание отложили до 15 июня. У суда не оказалось технических средств, чтобы просмотреть видеозапись с одиночного пикета. 

Первое заседание по этому делу прошло 26 мая. Тогда суд отложил заседания для вызова на допрос двоих сотрудников полиции, задержавших Сметанкину утром 25 мая возле ее дома. Сотрудник специального полка полиции 2 июня на допросе во время судебного заседания рассказал, что не помнит причину, по которой задержали Сметанкину. Раскрыть содержание жалобы по КУСП, которая поступила на задержанную, он тоже не смог, сославшись на тайну служебной информации. На вопрос о времени и месте задержания, он ответил, что указал это в рапорте. Зачитать содержание собственного рапорта он не смог из-за плохого зрения. Второй полицейский тоже не внёс ясности. Защиту интересовала личность сотрудника полиции, приказавшего задержать Сметанкину. 

Также защита заявила ходатайство о вызове свидетеля Вероники Самусик, корреспондента Sota.Vision. Она сообщила суду, что во время пикета сотрудники полиции не предупреждали Сметанкину о недопустимости проведения публичных мероприятий. Позже допросили Ирину Козлову, которая также вышла с плакатом на Невский проспект 23 мая. Рассмотрение ее дела назначено на 16:30 2 июня. Она тоже не помнит, чтобы сотрудники полиции требовали у пикетчиков разойтись. 

В акции 23 мая в поддержку художницы Юлии Цветковой участвовало около восьми человек. На плакате Евгении Сметанкиной было написано "Художница Юля Цветкова должна быть свободна". Другую участницу пикета 23 мая, Ирину Козлову,  задержали через четыре дня после акции. Ещё одно задержание произошло за 10 минут до начала заседания по Сметанкиной - активистку Анну Межову полицейские поймали возле входа в Куйбышевский районный суд. 

Константин Леньков

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