Песков о задержании Пивоварова и Гудкова: Обвинения к политике не имеют никакого отношения

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что не считает задержания оппозиционных политиков Андрея Пивоварова и Дмитрия Гудкова связанными с их политической деятельностью, передает РБК.

По мнению Пескова, также эти события вряд ли могут повлиять на инвестиционный климат в России перед открытием Петербургского международного экономического форума.

"Вряд ли, наверное, можно их ассоциировать с какими-то политическими претензиями, потому что обвинения со стороны силовых ведомств к политике не имеют никакого отношения", — добавил Песков.

Напоследок Песков заявил, что вопросы о задержаниях не относятся к компетенции Кремля и их нужно задавать силовым структурам.

Напомним, Пивоварова задержали вечером 31 мая прямо в самолете, когда он намеревался улететь на отдых в Варшаву. В отношении него возбуждено дело по ст. 284.1 УК РФ (сотрудничество с нежелательной организацией). Ранее Пивоваров был исполнительным директором "Открытой России".

Пивоваров связывает преследование со своим желанием участвовать в выборах. Подробнее о деле — в материале ЗАКС.Ру.

Напомним, в 2017 году Минюст по решению Генпрокуратуры внес в реестр нежелательных организаций на территории России британскую организацию Otkrytaya Rossia. Сторонники движения "Открытая Россия" отрицали свою связь с этой структурой, но на них все равно составляли протоколы и заводили уголовные дела по статьям о сотрудничестве с нежелательной организацией. Из-за этого движение сначало было ликвидировано, на его месте появилась общественная организация "Открытая Россия", но 27 мая 2021 года и она объявила о прекращении своей работы.

Гудкова задержали 1 июня по делу, возбужденному по ч. 2 ст. 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием). По версии следствия, политик якобы причастен к неуплате долгов по аренде жилого помещения в 2015 – 2017 годах, которые касаются фирмы его родственников. Гудков настаивает, что с ним эта фирма не связана.

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