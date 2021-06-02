18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2021

Новости

12:52

Песков о задержании Пивоварова и Гудкова: Обвинения к политике не имеют никакого отношения

фото ЗакС политика Песков о задержании Пивоварова и Гудкова: Обвинения к политике не имеют никакого отношения

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что не считает задержания оппозиционных политиков Андрея Пивоварова и Дмитрия Гудкова связанными с их политической деятельностью, передает РБК.

По мнению Пескова, также эти события вряд ли могут повлиять на инвестиционный климат в России перед открытием Петербургского международного экономического форума.

"Вряд ли, наверное, можно их ассоциировать с какими-то политическими претензиями, потому что обвинения со стороны силовых ведомств к политике не имеют никакого отношения", — добавил Песков.

Напоследок Песков заявил, что вопросы о задержаниях не относятся к компетенции Кремля и их нужно задавать силовым структурам.

Напомним, Пивоварова задержали вечером 31 мая прямо в самолете, когда он намеревался улететь на отдых в Варшаву. В отношении него возбуждено дело по ст. 284.1 УК РФ (сотрудничество с нежелательной организацией). Ранее Пивоваров был исполнительным директором "Открытой России".

Пивоваров связывает преследование со своим желанием участвовать в выборах. Подробнее о деле — в материале ЗАКС.Ру.

Напомним, в 2017 году Минюст по решению Генпрокуратуры внес в реестр нежелательных организаций на территории России британскую организацию Otkrytaya Rossia. Сторонники движения "Открытая Россия" отрицали свою связь с этой структурой, но на них все равно составляли протоколы и заводили уголовные дела по статьям о сотрудничестве с нежелательной организацией. Из-за этого движение сначало было ликвидировано, на его месте появилась общественная организация "Открытая Россия", но 27 мая 2021 года и она объявила о прекращении своей работы.

Гудкова задержали 1 июня по делу, возбужденному по ч. 2 ст. 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием). По версии следствия, политик якобы причастен к неуплате долгов по аренде жилого помещения в 2015 – 2017 годах, которые касаются фирмы его родственников. Гудков настаивает, что с ним эта фирма не связана. 

 


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.
Подписывайтесь на ЗакС.Ру:
Яндекс.Дзен
Телеграм
 Яндекс.Новости

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.



Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
16:18 Эсеры будут добиваться создания алиментного фонда

16:00 ДДО выставит трех кандидатов в ЗакС Петербурга и одного - в парламент Ленобласти

15:48 Зону платной парковки в центре Петербурга расширят до 336 улиц к 2022 году

15:16 Суд отказался снимать Алексея Навального с учета в колонии как склонного к побегу

15:09 Бывшая участница "Открытки" связала арест Пивоварова с низким рейтингом "Единой России"

14:53 Суд в Краснодаре отправил Пивоварова в СИЗО до конца июля

14:40 Нарышкин возглавил попечительский совет Государственного музея истории Петербурга

14:12 Навальный поддержал преследуемых Пивоварова и Гудкова новым текстом из колонии

13:53 Мосгорсуд оставил в силе приговор участнику акции 23 января по делу о нападении на росгвардейца

13:47 Попова: РФ сможет создавать вакцину против новой инфекции за четыре месяца

13:25 Совфед одобрил запрет на участие в выборах для причастных к экстремистам

13:14 "Люди удивительных судеб": ЦИК открыл проект "Лица избирательной системы"

12:52 Песков о задержании Пивоварова и Гудкова: Обвинения к политике не имеют никакого отношения

12:49 Суд снова отложил заседание по делу участницы пикета в поддержку Цветковой

12:45 "Учения по фальсификациям": Политолог Рогов сделал выводы из праймериз ЕдРа

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru