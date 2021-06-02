Совфед одобрил запрет на участие в выборах для причастных к экстремистам

Совет Федерации одобрил законопроект, запрещающий участвовать гражданам, причастным к деятельности экстремистских или террористических организаций, передает ТАСС.

146 сенаторов на заседании проголосовали за законопроект. Один сенатор проголосовал против, еще один — воздержался.

Изначально законопроект касался лишь выборов в Госдуму, но ко второму чтению были внесены поправки, и теперь запрет будет действовать для выборов всех уровней. Руководителям экстремитстких организаций будет участвовать в думских выборах в течение пяти лет после признания организации таковой, иным сотрудникам и "лицам, причастным к деятельности", — три года.

Среди "деятельности" в Госдуме указывали, в том числе, заявления в поддержку организаций, ее мероприятий, перечисление денег, а также "другую помощь".

Отметим, прокуратура Москвы добивается признания экстремистскими организациями ФБК*, ФЗПГ** и штабов Навального***, члены которых заявляли о намерении баллотироваться в депутаты Госдумы и региональных парламентов.

*Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) внесен Минюстом в реестр НКО-иноагентов на территории России

**Фонд защиты прав граждан (ФЗПГ) внесен Минюстом в реестр НКО-иноагентов на территории России

***"Общественное движение "Штабы Навального" включено в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга