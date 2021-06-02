Попова: РФ сможет создавать вакцину против новой инфекции за четыре месяца

Главный санитарный врач РФ Анна Попова, выступая перед сенаторами, рассказала о ближайшем будущем системы российского здравоохранения, мощности которой позволят оперативно адаптироваться к различным эпидемиям.

"На основе современных генетических технологий будут разработаны инструменты, которые позволят создавать вакцину против новой инфекции за четыре месяца, что позволит при необходимости начать массовую вакцинацию практически в два раза раньше, чем при СОVID-19", - цитирует ее "Интерфакс".

Столь быстрое создание будущих вакцин гарантирует создающаяся по указанию президента система "Санитарный-щит". В ее рамках тест-системы для определения той или иной инфекции будут разрабатываться максимум за четыре дня. Более того, система защиты "Санитарный щит" позволит сделать проведение тестов на вирусы еще более интенсивным, а непрерывным мониторингом эпидемиологической обстановки будет заниматься специальная система, оснащенная искусственным интеллектом.

"Все результаты проводимых исследований безопасности и качества пищи, воздуха, воды, мониторинга эпидемиологической обстановки, других санитарных факторов будут аккумулироваться в единой базе и станут доступны пользователям в режиме он-лайн", - рассказала Попова.