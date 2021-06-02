Мосгорсуд оставил в силе приговор участнику акции 23 января по делу о нападении на росгвардейца

Мосгорсуд признал законным приговор участнику акции протеста 23 января в столице Тимуру Салихову по делу о нападении на полицейского, передает "МБХ медиа".

Суд постановил исчислять срок отбывания Салихову со дня вступления приговора в законную силу, ему зачтут срок содержания в СИЗО один день за полтора.

В марте стало известно, что Тверской суд Москвы приговорил Салихова к двум годам колонии общего режима. Его признали виновным по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти): по версии следствия, на акции протеста 23 января он несколько раз ударил в голову и туловище сотрудника Росгвардии.