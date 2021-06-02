Суд в Краснодаре отправил Пивоварова в СИЗО до конца июля

Суд в Краснодаре заключил петербургского политика Андрея Пивоварова под стражу на два месяца. Сам оппозиционер настаивал на любой другой мере пресечения, уверяя, что сам заинтересован в продолжении процесса, поскольку хочет доказать свою невиновность. За него имелись десятки поручительств. Задержанный 31 мая в аэропорту Пулково, Пивоваров преследуется за прошлогодний репост в Facebook, что расценивается как осуществление деятельности нежелательной организации (ст. 284.1 УК).

"Все, что предъявляет мне СК, — пост в Фейсбуке. Скажите, в нашей стране же не собираются сажать всех людей за посты в Фейсбуке? Не стоит так унижать наше государство и говорить, что ему угрожает пост в соцсетях", — произнес он на слушании 2 июня.

Адвокат политика сетовал на то, что избрание самой строгой меры пресечения ничем убедительным не мотивировано, тогда как Пивоваров не подозревается ни в корупции, ни в преступлениях против личности.

"Следователь в ходатайстве просто перечислил основания, предусмотренные ст. 97 УПК РФ, но не предоставил доказательства. Как защищаться, как опровергать, что опровергать? Ни одного довода или доказательства", — цитируются слова адвоката в Telegram-канале Пивоварова.

На суде оппозиционер повторил свою мысль о том, что его преследование связано исключительно с предстоящими в сентябре выборами, желания участвовать в которых он не скрывал.

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