Бывшая участница "Открытки" связала арест Пивоварова с низким рейтингом "Единой России"

Арест бывшего директора "Открытой России" Андрея Пивоварова и преследование других оппозиционеров связаны с попытками зачистить политическое поле для "Единой России" перед выборами в Госдуму, считает экс-координатор организации Татьяна Усманова.

"Сам Андрей сказал мне вчера, что дело заведено исключительно чтобы не допустить его до выборов в Государственную думу. До них осталось всего три месяца, и мы видим, как активно власти взялись за независимых политиков. "Единая Россия" знает свой реальный рейтинг, и без устранения конкурентов, без зачистки политического поля они неспособны удержать власть. Мы требуем немедленно освободить Андрея Пивоварова и других политических заключённых, и будем обжаловать решение суда", - заявила Усманова.

Первомайский районный суд Краснодара арестовал Пивоварова до 31 июля по делу о репосте в Facebook сообщения об успехах проекта "Объеидненные демократы".

Политика задержали в петербургском аэропорту Пулково 31 мая и доставили в Краснодар. Дело по статье 284.1 УК (осуществление деятельности "нежелательной" организации) возбудили 29 мая в управлении Следственного комитета России по Краснодарскому краю. За два дня до этого, 27 мая, "Открытка" объявила о самоликвидации. Подробнее о деле Пивоварова читайте в материале ЗАКС.Ру.

Фото: Екатерина Хабидулина / ЗАКС.Ру

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