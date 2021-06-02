Суд отказался снимать Алексея Навального с учета в колонии как склонного к побегу

Петушинский суд Владимирской области оставил без удовлетворения иск политика Алексея Навального к руководству исправительной колонии № 2 в Покрове, передает "Дождь".

В этом иске Навальный требовал признать незаконной постановку его на учет как "склонного к побегу". Он сообщал, что из-за этого статуса сотрудник колонии каждый час встает у его кровати, снимает на видео и говорит время съемки, из-за чего политик просыпался каждый час. Навальный настаивал, что это нарушает его право на непрерывный 8-часовой сон.

Напомним, всего Навальный подал к администрации ИК-2 три иска. В двух других политик оспорил отказ выдать ему книги, в том числе Коран, и вырезание фрагментов из переданных ему "Новой газеты" и "Коммерсанта".

фото: Екатерина Хабидулина / ЗАКС.Ру