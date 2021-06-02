Зону платной парковки в центре Петербурга расширят до 336 улиц к 2022 году

Комитет по транспорту заключил с АО "Петербургские дороги" контракт на разработку проекта по расширению зоны платной парковки в Центральном и Адмиралтейском районах Петербурга, сообщили в Смольном. Стоимость контракта — 30,8 млн рублей.

В 2021 году в перечень расширения платной зоны вошла 71 улица Центрального района в границах Невского проспекта, Воскресенской набережной, Синопской набережной и набережной реки Фонтанки. Подрядчик должен завершить работы по проектированию к концу июня.

До конца 2021 года компания должна спроектировать зону платной парковки на 153 улицах Адмиралтейского района и еще 112 улицах Центрального района. Реализовать проект планируется в 2022 году.

Глава комитета по транспорту заявил, что работа над зоной платной парковки призвана урегулировать потоки транспорта, обеспечив приоритет общественому, и упорядочить парковочное пространство.

"Теперь, приезжая в центр города, припарковать транспортное средство стало гораздо проще. Положительные изменения в этой части замечают и жители улиц в границах платной зоны. А петербуржцы, проживающие за пределами платного парковочного пространства, неоднократно обращались в комитет с просьбами о расширении платной парковки с целью наведения порядка на их улицах", — сказал Поляков.

Пока платная парковка работает на 28 улицах с 8:00 до 20:00, ее стоимость для легковых автомобилей — 60 рублей в час. Проживающие в зоны платной парковки могут получить льготное парковочное разрешение, при котором стоимость парковки составит 1,8 тысяч рублей в год.