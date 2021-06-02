ДДО выставит трех кандидатов в ЗакС Петербурга и одного - в парламент Ленобласти

Движение демократического обновления (ДДО) при поддержке "Справедливой России - За правду" выставит четырех кандидатов на региональные парламентские выборы, сообщил ЗАКС.Ру член организации, депутат ЗакСа Михаил Амосов.

По соглашению, достигнутому со справороссами, сам Амосов пойдет по одномандатному округу № 6 (Калининский район), а его бывшая помощница, глава МО "Гражданка" Елена Беляева - по соседнему округу № 14.

- Главный редактор газеты "Муниципальная Гражданка" Сергей Назаров пойдет по партийному списку на той же территории, где буду баллотироваться я, - рассказал Амосов. - Он там живет и он краевед Гражданки. Это очень достойный человек.

Кроме того, по словам депутата, готовится выдвижение члена ДДО и мундепа МО "Гавань" Ольги Фаттуш в Заксобрание Ленинградской области от Кингисеппского района.

Напомним, выборы в городской и областной парламенты состоятся параллельно с думскими в единый день голосования 19 сентября. Подробнее о потенциальных кандидатах и границах избирательных округов можно узнать на карте ЗАКС.Ру.

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