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Выборы - 2021

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16:00

ДДО выставит трех кандидатов в ЗакС Петербурга и одного - в парламент Ленобласти

фото ЗакС политика ДДО выставит трех кандидатов в ЗакС Петербурга и одного - в парламент Ленобласти

Движение демократического обновления (ДДО) при поддержке "Справедливой России - За правду" выставит четырех кандидатов на региональные парламентские выборы, сообщил ЗАКС.Ру член организации, депутат ЗакСа Михаил Амосов.

По соглашению, достигнутому со справороссами, сам Амосов пойдет по одномандатному округу № 6 (Калининский район), а его бывшая помощница, глава МО "Гражданка" Елена Беляева - по соседнему округу № 14. 

- Главный редактор газеты "Муниципальная Гражданка" Сергей Назаров пойдет по партийному списку на той же территории, где буду баллотироваться я, - рассказал Амосов. - Он там живет и он краевед Гражданки. Это очень достойный человек. 

Кроме того, по словам депутата, готовится выдвижение члена ДДО и мундепа МО "Гавань" Ольги Фаттуш в Заксобрание Ленинградской области от Кингисеппского района.

Напомним, выборы в городской и областной парламенты состоятся параллельно с думскими в единый день голосования 19 сентября. Подробнее о потенциальных кандидатах и границах избирательных округов можно узнать на карте ЗАКС.Ру. 


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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