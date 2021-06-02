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16:18

Эсеры будут добиваться создания алиментного фонда

фото ЗакС политика Эсеры будут добиваться создания алиментного фонда

Фракция справедливороссов в Госдуме настаивает на необходимости создания в России специального алиментного фонда. Соответствующий законопроект был отклонен большинством депутатов два года назад, но вновь вернуться к проблеме социал-демократов побудила одна из последних инициатив кабмина, который добивается введения новых наказаний за неполную уплату алиментов. Лидер "Справедливой России - За правду", не споря по существу с новыми поправками правительства, все же уверен, что проблема не искореняется одними только наказаниями и уровнем их строгости. По данным политика, число алиментщиков мало меняется от года к году и насчитывает примерно 800 тысяч человек.

"Их годами ищут, потом годами "выбивают" из них эти деньги. Все это время дети остаются без должной материальной поддержки. Чтобы кардинально изменить ситуацию, государство должно временно брать на себя ответственность нерадивых родителей. Выплачивать алименты из специального бюджетного фонда, пока неплательщик не будет найден и принужден платить по долгам", - считает депутат.

Миронов подчеркивает, что бюджетные деньги, которых потребует фонд, обязательно вернутся. Он собирается снова внести законодательную инициативу на рассмотрение коллег и убеждать в своей правоте единороссов, забраковавших его начинания в 2019 году.

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