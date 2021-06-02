В "ИТМО Хайпарк" появится инновационный центр обработки данных

На стартовавшем 2 июня Петербургском международном экономическом форуме его участники подписали соглашение о строительстве инновационного центра обработки данных в "ИТМО Хайпарке", чья продуктивность и эффективность призвана быть выше на 20%, чем ныне действующие дата-центры. Договор заключили гендиректор "ИТМО Хайпарк" Андрей Назаров и представитель "дочки" Ростеха, АО "НПО Импульс", Денис Звонов.

"ЦОД будет инфраструктурой для обеспечения потребности наших резидентов и сторонних участников тоже. К центру будет и облачный доступ. Центр станет основой для построения цифровой инфраструктуры "ИТМО Хайпарк" и второго кампуса Университета ИТМО, а также позволит привлечь в качестве резидентов технологической долины передовые компании и стартапы", - цитирует Назарова ТАСС.

Отмечается, что дата-центр будет оснащен мобильными серверами, чему пока не имеется аналогов в России, и, кроме того, техника будет погружена в охлаждающую жидкость, что создатели будущего центра находят и практичным, и экономичным.

Отметим, что на территории "ИТМО Хайпарк", который займет участок между Петергофом, Пушкином и Гатчиной, появится второй кампус университета ИТМО. Инновационный центр обработки данных, в частности, будет призван управлять "умным кампусом". Из средств петербургского бюджета финансируется только 12% проекта "ИТМО Хайпарк", затраты на который оценивается в общей сложности в 41 млрд рублей.