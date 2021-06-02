У Ушаковских бань появился собственник, которого обязали их отремонтировать

Пребывающее на протяжении последних десятилетий в аварийном состоянии здание Ушаковских бань за бывшей Нарвской заставой (ул. Зои Космодемьянской, 7) ушло с торгов в Петербурге, о чем пишет строительное издание "Канонер".

Ввиду того, что здание, несмотря на его плачевное состояние, числится в реестре региональных памятников КГИОП, новому собственнику, ООО "Тэрос", придется провести в нем масштабные реставрационные работы.

Ушаковские бани имеют почти вековую историю: их возвели на заре сталинской эпохи, в 1930 году, по проекту Александра Никольского и Александра Крестина. После распада Советского Союза планы петербургских чиновников приспособить сооружение под спортивное учреждение не смогли воплотиться в жизнь.