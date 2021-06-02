Минздрав: более 18 млн россиян привились первым компонентом вакцины от COVID-19

Министр здравоохранения Михаил Мурашко в рамках Петербургского международного экономического форума заявил, что первым компонентом вакцины от коронавируса привились более 18 млн россиян, передает ТАСС.

"В общей сложности привито уже больше 18 миллионов первым компонентом. Сейчас активность населения возросла очень хорошо", — сказал Мурашко

По словам министра, по последним данным, на 2 июня 270 тысяч россиян болеют коронавирусом, из них 70 тысяч проходят лечение в стационарах. Более полутора тысяч человек находятся в отделениях реанимации.

ПМЭФ-2021 проходит в Петербурге с 2 по 5 мая в очном режиме. В 2020 году форум был отменен из-за эпидемии коронавируса.