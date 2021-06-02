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17:48

"Я буду до конца стоять": Ройзман не намерен менять свою риторику и поведение

фото ЗакС политика "Я буду до конца стоять": Ройзман не намерен менять свою риторику и поведение

Оппозиционный политик Евгений Ройзман, комментируя усилившееся давление на своих идеологических союзников, согласился с тем, что в любой момент может стать следующим фигурантом очередного уголовного дела - вслед за Андреем Пивоваровым и Дмитрием Гудковым. Правда, принципиальную разницу между ними и собой он все же видит: на этот раз Ройзман отказался от идеи побороться за думский мандат, а Пивоваров и Гудков до последнего рассчитывали выдвинуться кандидатами в федеральный парламент. Впрочем, по мнению известного екатеринбуржца, машина репрессий набирает скорость и от нее не застрахован уже никто, безотносительно думской кампании. К происходящему он относится философски и подчеркивает, что об эмиграции даже не думает.

"Любой мой отъезд будет расценен как бегство. Я не могу себе этого позволить. Я унес из дома и уничтожил все свои старые телефоны, все свои записи на всякий случай уничтожил. Адресные книги. Просмотрел всю библиотеку — что у меня есть, за что могут зацепиться. У меня стоит рюкзак, все туда сложено на крайний случай", - рассказал бывший мэр уральской столицы в интервью изданию Znak.com

Своим поведенческим привычкам он, несмотря ни на что, изменять не собирается: будет и дальше по возможности "называть вещи своими именами", даже если они нелицеприятные для действующей власти. Свою риторику он считает "выверенной" и, кроме того, за собой он не замечает оскорбительных переходов на личности.

"Ты можешь делать все что угодно, но ты вдруг нечаянно заплывешь за буйки, или перейдешь улицу на красный, или обнаружат твой текст 10-летней давности, или кто-то оскорбится. <...> Реанимировать в любой момент могут любой текст. Но я не побегу все равно, я буду до конца стоять. Россия — это наша страна, та страна, за которую стоит бороться", - заключил Ройзман.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

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