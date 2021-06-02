Кабмин предложил вводить санкции против любых иностранцев

Правительство внесло на рассмотрение Госдумы законопроект, позволяющий вводить санкции в отношении любых иностранцев и лиц без гражданства, документ опубликован в базе данных Госдумы.

Пока подобные меры распространяются лишь на граждан США. Кабмин предлагает распространить "возможность применения мер санкционного характера" на всех иностранцев, вне зависимости от их гражданства или его отсутствия. По версии кабмина, санкции вводятся в отношении лиц, причастных к "нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод" граждан России.

Среди предусмотренных санкционных мер - арест на территории России финансовых или иных активов, запрет на любые сделки с собственностью и инвестициями, приостановление работы юрлиц, полномочий в советах директоров или иных органах управления организаций, зарегистрированных в РФ и находящихся под контролем попавших под санкции лиц.