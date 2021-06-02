"Ростех" разработал мобильное приложение для гостей Евро-2020

Государственная компания "Ростех" создала специальное мобильное приложение под названием GoRussia для всех, кто собирается быть зрителем матчей чемпионата Европы по футболу в Петербурге. Скачать его на смартфон, как сообщает пресс-служба коррпорации, можно будет начиная с 10 июня, то есть за день до открытия турнира. Сервис будет доступен как россиянам, так и зарубежным гостям, имеющим паспорт болельщика Fan ID. Его действие прекратится 12 июля.

Через приложение приезжие любители футбола смогут воспользоваться услугами круглосуточного call-центра, трехдневным безлимитным проездным на все виды транспорта, SIM-картой со специальным тарифом. Дополнительный набор услуг включает в себя сервис билетов в культурные учреждения.

Петербург примет семь матчей турнира, включая один четвертьфинал. По требованию Роспотребнадзора стадион на Крестовском острове сможет единовременно принять только 34 тысячи посетителей - половину от своей вместимости. Напомним, что ЧЕ-2020 перенесли на один год из-за первой волны пандемии.