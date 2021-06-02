В СПЧ предложили ограничить скорость электросамокатов и прикрепить к ним номера

Комиссия Совета при президенте по правам человека предлагает законодательно урегулировать движение электросамокатов, в том числе ограничив его скорость, сообщается на сайте СПЧ.

В СПЧ заявили, что высокая скорость передвижения электросамокатов "значительно увеличивает риски причинения вреда пешеходам и их имуществу, а отсутствие адекватного правового регулирования затрудняет возмещение вреда".

Среди предложений комиссии СПЧ:

дополнить Правила дорожного движения определением мобильных электрических транспортных средств и специальной главой, регулирующей особенности их эксплуатации;

обязать водителей электросамокатов спешиться, если их движение создает опасность для пешеходов;

ограничить скорость электросамокатов, в том числе, исходя из возраста лица, управляющего ими;

ввести обязательное страхование гражданской ответственности арендаторов, а также работников курьерских служб, управляющих такими транспортными средствами;

оснастить арендуемые и служебные электросамокаты номерными знаками установленного образца;

отнести мобильный электротранспорт к числу источников повышенной опасности, что позволит возложить субсидиарную гражданскую ответственность за причинение вреда на их собственников.

Свои предложения члены СПЧ направили руководству МВД и в Исследовательский центр частного права имени Алексеева при президенте.

Ранее в Смольном высказывались о необходимости ужесточения контроля за арендой электросамокатов из-за участившихся сообщений о происшествий с участием такого вида транспорта. Одним из таких инцидентов стало избиение жителя петербурга бандой на арендованных самокатах. В апреле с законодательной инициативой об ограничении максимальной скорости подобных транспортных средств выступило региональное отделение ЛДПР.