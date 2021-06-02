Летняя печаль ЗакСа

Лето - пора быстрых и спокойных заседаний парламента Петербурга. Бюджет и ЗНОП уже утверждены, доклады чиновников выслушаны, остается только принять еще не принятые законопроекты. 2 июня Заксобрание заседало меньше двух часов. Никто толком не успел поругаться, а председатель ЗакСа Вячеслав Макаров впервые за долгое время обошелся без длинного выступления с трибуны и всего один раз отключил микрофон оппозиционеру. Воспользовавшись общей меланхолией, депутат Максим Резник успел потребовать с парламентской трибуны свободы для Алексея Навального, Андрея Пивоварова и Дмитрия Гудкова.

Вячеслав Макаров объявил, что каждому депутату ЗакСа, празднующему день рождения, будет желать удачи на предстоящих выборах. Первым этого удостоился единоросс из фракции "Справедливая Россия" Александр Егоров. Он отпраздновал свое 64-летие 29 мая. Поздравляя коллегу с парламентской трибуны, Макаров отметил, что тот успешно влился в новый коллектив.

Егоров после долгих лет членства в "Справедливой России" в апреле покинул эту партию, вступил в "Единую Россию" и выиграл ее праймериз по 5-му одномандатному округу ЗакСа.

- Всегда, когда приходишь в новый коллектив, есть определенное напряжение, все друг к другу присматриваются. Вы сразу влились в коллектив, как будто всегда были и остаетесь с нами, - обратился Макаров к Егорову.

После этого парламент утвердил депутатский запрос еще одного бывшего справедливоросса Алексея Ковалева. Он поднял перед губернатором проблему дома 58 по 11-й линии Васильевского острова. Зимой объект культурного наследия просел и покрылся трещинами. Депутат считает, что это произошло из-за стройки по соседству, вице-губернатор Николай Линченко - что из-за аварий на водопроводе. Рассудить спор предложили Александру Беглову.

Сам Ковалев на заседании не присутствовал из-за болезни. Вторую неделю подряд его место в зале занимал Михаил Амосов, бывший "яблочник", на новые выборы решивший идти со "Справедливой Россией - За правду". Амосов сообщил ЗАКС.Ру, что будет сидеть со справедливороссами и после того как вернется Ковалев. Места хватит для всех, заверил депутат.

Первое чтение прошел законопроект, подготовленный депутатом Партии роста Оксаны Дмитриевой в соавторстве с представителями еще четырех фракций. Ранее городской парламент принял закон, составленный примерно тем же коллективом авторов и подразумевающий появление в городе новой программы расселения коммуналок в домах-памятниках. Освобожденные квартиры предлагается передавать инвесторам для ремонта и последующей реализации. Кроме того, капитально реставрироваться должны фасады, инвесторы обязаны будут привести в порядок крыши и парадные. К формулировкам уже принятого закона нашлись замечания у Минюста. Чтобы их устранить, и понадобился новый документ. Большинство правок оказались юридико-техническими.

С критикой идей Дмитриевой выступил представитель "Яблока" Борис Вишневский. Его претензии связаны с первоначальным, уже принятым за основу проектом. Депутат утверждает, что не все жители жаждут передавать свои дома в руки инвесторов.

- Почему меня не устраивает закон? Потому что в нем решение о включении дома в программу принимается двумя третями голосов. При этом тот инвестор, который ведет проект, может заниматься расселением, выкупать квартиры и комнаты и предоставлять денежные компенсации. Что получается? Если у тебя в доме ремонт, ремонтируют лестницу, парадную, крышу, создаются невыносимые условия для проживания. Скорее всего, не мытьем так катаньем тебя заставят или продать жилье или получить вместо него какое-то другое. На мой взгляд, решение о включении в такую программу не может приниматься даже двумя третями. Нужно, чтобы все собственники на это согласились, - объяснил Вишневский свою позицию ЗАКС.Ру.

Депутат Дмитриева в разговоре с ЗАКС.Ру заявила, что Вишневский "высосал проблему из пальца". Она подчеркнула, что две трети голосов жителей нужны не для расселения коммуналок, а для ремонта общедомового имущества.

- Люди, как правило, хотят, чтобы у них комплексно отремонтировали парадные. Проведение капитального ремонта - это норма жилищного кодекса. Сейчас все жители спрашивают, когда им отремонтируют крышу и что-то еще. Этого не делают, потому что на это нет средств, а некоторые вещи вообще не предусмотрены видом работ по капремонту... Кто массово не хочет [комплексного ремонта и реставрации домов], так это ЖКХшная мафия. Потому что, конечно, когда происходит смена собственников у многих квартир… Если с управляющими компаниями раньше справиться не могли, выгнать каких-то жуликов и воров, то теперь смогут это сделать, потому что вместо разрозненных жильцов коммунальных квартир будет один собственник, который сможет поменять управляющую компанию, - считает Дмитриева.

С трибуны Вишневский также возмутился ответом губернатора Александра Беглова на запрос о будущем Конюшенного ведомства. Глава города счел предложение обсудить судьбу здания с представителями общественности преждевременным.

Депутат от КПРФ Александр Рассудов, выступая следом, заметил, что градозащитная политика в Петербурге сводится к "крикам и митингам", а не конкретным проектам по привлечению средств к сохранению объектов.

- Мы устраиваем танцы с бубнами вокруг тех или иных объектов, как будто время всегда стоит на месте и это разрушающее здание будет ждать, когда мы начнем, наконец, его реставрировать и приспосабливать под современное использование. Все эти крики не способны противостоять природе и стихийным процессам, которая и разрушает то, что мы считаем своим культурным наследием, - сказал Рассудов.

За один день и в целом, и за основу проголосовали за поправки в закон о выборах депутатов муниципальных советов. В сентябре местные выборы состоятся, как минимум, в МО "Автово". Возможны довыборы и в других муниципалитетах. Поправки парламентского комитета по законодательству аналогичны недавно принятым новеллам в закон о выборах депутатов ЗакСа. Голосовать можно будет три дня и на придомовых участках, меняются требования к оформлению бюллетеней, а кандидатов, связанных с иноагентами, нужно будет маркировать везде, где только можно: в агит-материалах, бюллетенях, прочей избирательной документации.

"Против" инициативы проголосовали сначала пять, затем восемь человек. Депутат Амосов рассказал ЗАКС.Ру, что был среди тех, кто не поддержал документ, хотя осознает, что городское законодательство лишь приводят в соответствие изменениям на федеральном уровне.

С трибуны поправки критиковали Вишневский, Ольга Ходунова из КПРФ и беспартийный Максим Резник. Последний, выступая, успел высказаться в поддержку политических заключенных. Макаров отключил ему микрофон после слова "лукашизация", но вскоре позволил закончить мысль. Больше спикер ничьих выступлений не прерывал. Свою речь Резник закончил словами: "Свободу Алексею Навальному! Свободу Андрею Пивоварову! Свободу Дмитрию Гудкову! Долой диктатуру карателей!"

Сам Макаров, на днях победивший на думских праймериз петербургских единороссов, впервые за несколько месяцев обошелся без длинных речей с трибуны в поддержку партии "Единая Россия" и президента. На своем традиционном брифинге он в основном ограничился старыми тезисами о роли парламента и опасности киберпреступности. Однако спикер успел открыть себя и с новой стороны. Оказалось, что его беспокоит атака на мозги молодежи через аниме.

- Посмотрите, что у нас происходит в интернете. Сажусь в машину, начинаю листать и вижу - начиная от мультфильмов аниме и заканчивая другими проблемами, которые касаются социальных сетей. Казалось бы, дети из благополучных семей. До страшных трагедий развиваются иной раз ситуации, когда окунаются в интернет, - рассказал Макаров журналистам.

Подводя итоги праймериз, председатель городского парламента заметил, что все прошло прозрачно, а к принуждениям бюджетников партия никакого отношения не имеет. Это заявление он повторяет третью неделю подряд.

текст: Сергей Еремеев / фото: Михаил Масленников

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