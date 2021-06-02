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18:56

Рашкин просит Генпрокуратуру проверить принуждение бюджетников к участию в праймериз "Единой России"

фото ЗакС политика Рашкин просит Генпрокуратуру проверить принуждение бюджетников к участию в праймериз "Единой России"

Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин обратился к генпрокурору Игорю Краснову с просьбой проверить сведения о принуждении бюджетников к участию в праймериз "Единой России", передает "Коммерсантъ".

Рашкин сослался на обращение профсоюза "Учитель" в "Единую Россию" с просьбой не принуждать педагогов и других сотрудников образовательных учреждений к участию в праймериз. Он указал, что при этом участвовать в предварительном голосовании партии можно лишь при передаче партии прав доступа к своим персональным данным с портала госуслуг, в том числе ФИО, документу, удостоверяющему личность, о поле, контактах и адресах, дате рождения и номере мобильного телефона.

Также Рашкин просит Краснова также проверить передачу персональных данных пользователей партии. По его мнению, это — серьезное правонарушение, которое может создать "предпосылки для совершения преступных действий уже на выборах депутатов Государственной думы восьмого созыва вплоть до осуществления дистанционного электронного голосования (ДЭГ) за избирателей".

Напомним, "Единая Россия" подвела итоги праймериз за кандидатов на выдвижение в Госдуму и в ЗакС в Петербурге 31 мая. Практически во всех случаях имена лидеров праймериз упоминались в списках тех, за кого, по информации ЗАКС.Ру, якобы настоятельно просили отдавать голоса работников бюджетной сферы. Петербургские бюджетники жаловались на рекомендации участвовать в голосовании на праймериз: в частности, ЗАКС.Ру писал об одном из детских садов в Выборгском районе города, где сотрудников призывали не только голосовать самим, но и регистрировать избирателями родителей своих подопечных.

 

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