В "Яблоке" готовят запасных кандидатов на случай снятия с выборной гонки Гудкова и Пивоварова

Руководство партии "Яблоко", от которой планировали выдвигаться в Госдуму попавшие на этой неделе под уголовное преследование политики Андрей Пивоваров и Дмитрий Гудков, рассматривает вариант с "дублерами" на случай, если их осудят до избирательной кампании.

"Мы имеем запасные варианты в виде нескольких кандидатов и будем принимать решение о выдвижении, ориентируясь в том числе на эти риски", - цитируют "Открытые медиа" зампредседателя партии Ивана Большакова.

Помешать регистрации двух оппозиционеров могут также новые законопроекты, ужесточающие выборное законодательство для людей, причастных к деятельности организаций, которые РФ признала экстремистскими, но пока новые нормы еще не утверждены.

"Мы не пляшем под „дудочку" Кремля или силовых органов, поэтому будем принимать решение самостоятельно, конечно, понимая и принимая все риски", - подчеркнул Большаков.

По его словам, от округа Гудкова готова также баллотироваться "яблочница" Ирина Копкина. В свою очередь, за Пивоваровым, как сообщил "Открытым медиа" анонимный источник в партии, предварительно даже не закрепляли округ, поскольку его кандидатура вызывает недовольство в администрации президента и шанс его снятия с гонки изначально был велик.

Напомним, что по делу об осуществлении деятельности нежелательной организации суд в Краснодаре отправил Пивоварова в СИЗО до августа, а Гудкову, подозреваемому в нанесении имущественного ущерба, меру пресечения суд определит завтра, 3 июня.

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