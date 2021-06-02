Суд отложил до утра решение по делу участницы пикета в поддержку Цветковой

Утром 3 июня Куйбышевский районный суд Петербурга вынесет решение в отношении антрополога и сторонницы Российского социалистического движения Ирины Козловой, на которую был составлен протокол за участие в одиночном пикете. Ей вменяют нарушение установленного порядка организации либо проведения пикетирования (ч. 2 ст. 20.2 КоАП) во время акции в поддержку художницы Юлии Цветковой, которая прошла 23 мая на Невском проспекте. Максимальное наказание по этой статье предусматривает административный арест на десять суток.

На заседании 2 июня судья ознакомился с двумя видеозаписями с акции: трансляции SotaVision и записью, представленной сотрудниками центра по борьбе с экстремизмом, на которой сотрудники полиции предупреждают пикетирующих о недопустимости проведения публичного мероприятия. Также судья удовлетворил ходатайство защиты о привлечении в качестве свидетелей корреспондента Sota Vision Вероники Самусик и активистки Евгении Сметанкиной, присутствующих на пикете. Суду они рассказали, что во время акции сотрудники полиции не предупреждали их о запрете проведения акции. Ходатайство о вызове полицейских, которые проводили розыскные мероприятия перед задержанием Козловой, судья отклонил.

— Я думаю, штраф дадут. Конечно, хотелось бы прекращения производства, потому что эта практика [проведение оперативно-розыскных мероприятий по административным делам] очень порочная и незаконная. Нельзя так делать, — рассказал ЗАКС.Ру адвокат ОВД-Инфо Алексей Калугин, представляющий Козлову в суде.

Козлова была задержана полицией 27 мая после посещения лекции в ДК Розы. Ее доставили в 28 отдел полиции для составления протокола. Ночь до суда Козлова провела там же.

Акция в поддержку Цветковой прошла на Невском проспекте 23 мая. На плакате Козловой было написано "За объективацию получают деньги, за искусство получают сроки". Кроме Козловой, в акции приняло участие ещё семь человек. Другая участница пикета, активистка Евгения Сметанкина, также получила протокол за нарушение правил проведения публичного мероприятия. Рассмотрение ее дела продолжится 15 июня.

Юлия Цветкова — художница и феминистка из Комсомольска-на-Амуре. В отношении нее возбуждено уголовное дело о распространении порнографии через интернет (ч. 3 ст. 242 УК) из-за рисунков, посвященных проблеме бодипозитива.

Константин Леньков