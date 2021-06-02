Отставки Войтановского потребовали 7 из 9 депутатов МО "Лиговка-Ямская"

Депутаты муниципального совета МО "Лиговка-Ямская" уведомили губернатора Петербурга Александра Беглова о намерении инициировать удаление в отставку главы муниципалитета Вадима Войтановского. Фотография обращения была опубликована в группе "Наш дом Лиговка-Ямская" 2 июня.

Под документом стоят подписи семи из девяти действующих депутатов, в том числе единороссов, которые шли на выборы в одной команде с главой муниципалитета. Не подписались только сам Войтановским и единоросс Сергей Крайнев, которого авторы поста назвали его шурином.

Депутат-самовыдвиженец Михаил Шабалкин рассказал ЗАКС.Ру, что документ отправили Беглову еще две недели назад, а опубликовать решили за два дня до заседания местного совета, запланированного на 4 июня.

- Основная наша претензия - он превысил свои полномочия, назначив личным распоряжением врио главы местной администрации Галину Клюку. Недавно это официально было зарегистрировано в ЕГРЮЛ. Он начал активно использовать муниципальный бюджет. Как нам сообщают, уже наняты дополнительные юристы, частное охранное предприятие. Решение местных проблем опять откладываются, деньги идут непонятно куда, - сказал Шабалкин.

Представительница "Единой России" Ольга Гнатюк сообщила, что поставила свою подпись под обращением, так как она против коррупции и воровства.

- Войтановский, мне кажется, даже не понимает, в чем заключается быть главой муниципального образования. Во-первых, он превышает полномочия. Во-вторых, вы, наверное, слышали, что есть фонд "Войтановский"? Он за счет муниципальных программ пиарит себя, выдает билеты в театр, проводит экскурсии, но на самом деле все это сделано местной администрацией. Посмотрите на наш округ - это просто развал. У нас не такой большой бюджет, но большая его часть тратится на самосодержание, на зарплаты муниципальных служащих, - добавила Гнатюк.

Войтановский в беседе с ЗАКС.Ру опроверг информацию о том, что его фонд распространяет билеты, закупленные на бюджетный счет. Он объяснил, что у муниципалитета есть соглашения о сотрудничестве с общественными организациями, к которым относится в том числе и фонд. Кроме того, глава МО заверил, что вкладывает свои личные деньги в организацию экскурсий.

Депутат Шабалкин рассказал, что заседание на 4 июня инициировано большинством членов совета, в том числе заместителем главы муниципалитета Сергеем Ильиным. Мундеп отметил, что регламент позволяет это сделать.

- Мы ожидаем, что муниципалитет будет закрыт 4 июня. Для этого частное охранное предприятие и нанято. Мы не ожидаем, что заседание пройдет спокойно, - рассказал депутат.

Мундеп обратил внимание, что ранее прокуратура попросила совет рассмотреть в кратчайшие сроки представление о том, что руководитель муниципалитета не может назначать врио главы местной администрации своим представлением.

Войтановский заявил ЗАКС.Ру, что ему ничего о готовящемся заседании совета не известно. Глава "Лиговки-Ямской" уверяет, что большинство депутатов может инициировать общее собрание, но назначить его все равно должен он. Оснований для отставки у депутатов нет, уверен муниципал.

- Их желание не подкреплено законом, в частности - Уставом. Просто пустая инициатива, - заявил Войтановский.

Также муниципальный глава заявил, что не видел представление прокуратуры, о котором говорит Шабалкин. Он напомнил, что ранее в суде с другим бывшим врио главы местной администрации Виктором Жданцевым доказал, что может назначать временных руководителей администрации. Новый ЧОП, рассказал глава МО, нужен для лучшей защиты муниципалитета. Ранее здание охраняли бабушки, которые спали по ночам и могли не заметить грабителей, теперь эту работу планируется передать профессионалам, объяснил Войтановский.

- Я считаю, что это озлобленность, - высказался глава "Лиговки-Ямской" о своих критиках в совете. - С "навальнистами" все понятно. Им нужно парализовать "Смольнинское", "Литейный округ", а теперь еще и это муниципальное образование. А "Единая Россия" злобствует, наверное, потому что я не являюсь членом партии. Надо опираться на настроение людей, а люди довольны. Такой работы не проводилось никогда.

Напомним, единороссы исключили Войтановского из своих рядов в конце 2020 года "за действия, дискредитирующие партию". С тех пор депутат остается беспартийным. Войтановский планирует выдвигаться на выборы в Заксобрание от округа № 2 (Центральный район) или № 21 (Московский район).

Сергей Еремеев

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.