Рекультивация земли на Шиесе отстает от графика

Компания "Технопарк", по решению суда остановившая строительство скандального мусорного полигона на станции Шиес и занявшаяся рекультивацией этого участка земли, не уложилась в установленные сроки, о чем пишет местное издание 29.ru. Задержка получила объяснение: планы подрядчика нарушила непредсказуемая погода в виде бурной оттепели, из-за которой просевшая земля не позволила посадить несколько тысяч запланированных сосен. Точную дату посадки деревьев "Технопарк" совместно с чиновниками пока выбирает.

"В настоящее время все работы по подготовке к биологическому этапу рекультивации выполнены в полном объеме: завезены удобрения, проводится конечное выравнивание территории земельного участка как механизированным, так и ручным способом, согласно проекту лесовосстановления проводится разметка посадки сеянцев сосны", - гласит официальный комментарий компании.

Напомним, что против строительства крупнейшего "экотехнопарка" в Европе активисты российского Севера боролись два года, создав целые движения "Поморье - не помойка" и "Стоп Шиес". Под давлением общественного мнения и выхода проблемы на федеральный уровень полигон строить запретили, а непопулярных глав Архангельской области и республики Коми, поддерживавших стройку, в 2020 году сняли с должностей.