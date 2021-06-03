Захарова: Закон США о СМИ-иноагентах - анахронизм, российский - либеральнее

Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова на деловом завтраке в рамках Петербургского международного экономического форума заявила, что закон США о СМИ-иноагентах является анахронизм. Она сказала, что было шокирующим в 21 веке, когда технологии позволили свободно общаться, столкнуться со старым американским законом 30-х годов.

По словам представителя МИДа, российский закон о СМИ-иноагентах стал ответной мерой на действия США. "Око за око" - означает остановить нападающего, считает Захарова. Она отметила, что без российского закона дела обстояли бы хуже:

- Если бы не было ответных мер, я вас уверяю, нападали бы постоянно. И слепых было бы больше.

Ответные меры нужны, чтобы "защитить своих", добавила Захарова. По ее словам, Россия очень хочет, чтобы у всех были равные права. Российский же закон более либеральный, чем американский, считает представитель МИДа.

Напомним, ранее Минюст признал СМИ-иноагентом ряд оппозиционных журналистов и художницу из Петербурга Дарью Апахончич. Также СМИ-иноагентом признаны "Медуза", VTimes и другие издания.

София Саттарова