18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2021

Новости

9:31

"Власти не нужны профессиональные медиа": Издание VTimes объявило о закрытии

фото ЗакС политика "Власти не нужны профессиональные медиа": Издание VTimes объявило о закрытии

Меньше месяца назад попавшее в перечень СМИ-иноагентов издание VTimes* известило о собственном закрытии: изучив возможные сценарии развития ситуации и основываясь в том числе на опыте коллег, в редакции пришли к выводу, что продолжать работать как независимое медиа они больше не смогут. Официальная дата закрытия - 12 июня, День независимости России.

"Но причина нашего решения не только и не столько страх уголовного преследования за то, что мы честно исполняем свой профессиональный долг. На собственном примере мы убедились: власти не нужны профессиональные и неподконтрольные медиа. Ярлык "иноагента", навешенный на администратора сайта vtimes.io, разрушил бизнес-модель VTimes — а мы создавали это издание именно как бизнес. Рекламодатели и партнеры не понимают, как сотрудничать с "иноагентом", — и мы не можем их за это осуждать. Добровольных пожертвований читателей недостаточно, чтобы финансировать издание качественного медиа. Хуже того, "иноагентский" статус лишает VTimes большей части нашей медиаповестки", - объяснила своё решение редакция VTimes.

Издание появилось в 2020 году: его создали сотрудники, покинувшие "Ведомости" из-за назначения нового главреда.

14 мая Министерство юстиции РФ включило VTimes в перечень СМИ, выполняющих функции иностранного агента. Перед этим в список попала "Медуза"**, а 31 мая спустя 20 лет работы закрылся информационный портал NEWSru.com.

* VTimes и "Медуза" включены в перечь СМИ-иноагентов в РФ

Подписывайтесь на ЗакС.Ру:
Яндекс.Дзен
Телеграм
 Яндекс.Новости

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.



Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
17:59 "Трудно комментировать": Экс-однопартийцы Гудкова из СР отказались поддерживать своего бывшего коллегу

17:45 В Петербурге массово переносят концерты из-за ПМЭФ, Евро-2020 и "Алых парусов"

17:36 "Сейчас у нас никакой оппозиции нет": Миллиардер Дерипаска предрекает "10 лет стабильности" для РФ

17:27 Собянин допустил полное снятие ограничений на массовые мероприятия в Москве к осени

17:08 Гендиректор "Колвэй груп" Павлов пойдет на выборы в ЗакС Петербурга от "Новых людей"

16:55 Сергею Фургалу до июля продлили срок пребывания в СИЗО

16:41 Кирилл Поляков стал самым богатым главой комитета Смольного

16:31 В Колпино открылся новый пункт вакцинации от COVID-19: в доступе - только "КовиВак"

15:59 Телеведущий и депутат Роман Бабаян: Замедление траффика иностранных соцсетей надо продолжать

15:56 Песков назвал оскорбительными заявления Зюганова о манипуляциях на выборах

15:28 Съемки военного сериала ограничат движение транспорта в центре Петербурга

15:21 Гендиректор "Газпром-медиа Холдинг" Жаров: Развитие Rutube зависит от всех нас

15:09 Петербуржцы задолжали Фонду капремонта 2,8 млрд рублей

14:59 Россия полностью откажется от доллара в структуре ФНБ

14:56 "Не выдают дополнительные теплые вещи": Адвокат сообщил об отключении тепла в камере у отца Ивана Жданова

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru