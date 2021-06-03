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9:31

"Власти не нужны профессиональные медиа": Издание VTimes объявило о закрытии

фото ЗакС политика "Власти не нужны профессиональные медиа": Издание VTimes объявило о закрытии

Меньше месяца назад попавшее в перечень СМИ-иноагентов издание VTimes* известило о собственном закрытии: изучив возможные сценарии развития ситуации и основываясь в том числе на опыте коллег, в редакции пришли к выводу, что продолжать работать как независимое медиа они больше не смогут. Официальная дата закрытия - 12 июня, День независимости России.

"Но причина нашего решения не только и не столько страх уголовного преследования за то, что мы честно исполняем свой профессиональный долг. На собственном примере мы убедились: власти не нужны профессиональные и неподконтрольные медиа. Ярлык "иноагента", навешенный на администратора сайта vtimes.io, разрушил бизнес-модель VTimes — а мы создавали это издание именно как бизнес. Рекламодатели и партнеры не понимают, как сотрудничать с "иноагентом", — и мы не можем их за это осуждать. Добровольных пожертвований читателей недостаточно, чтобы финансировать издание качественного медиа. Хуже того, "иноагентский" статус лишает VTimes большей части нашей медиаповестки", - объяснила своё решение редакция VTimes.

Издание появилось в 2020 году: его создали сотрудники, покинувшие "Ведомости" из-за назначения нового главреда.

14 мая Министерство юстиции РФ включило VTimes в перечень СМИ, выполняющих функции иностранного агента. Перед этим в список попала "Медуза"**, а 31 мая спустя 20 лет работы закрылся информационный портал NEWSru.com.

* VTimes и "Медуза" включены в перечь СМИ-иноагентов в РФ

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