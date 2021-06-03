Главе общества "Потребнадзор" Александру Виноградову вновь сожгли машину

Неизвестные сожгли автомобиль главы петербургского общества по защите прав потребителей "Потребнадзор" Александра Виноградова, о чем он сам сообщил в своих соцсетях.

Виноградов известен своей борьбой с нелегальной торговлей. Машина активиста подвергается нападкам злоумышленников уже во второй раз: аналогичная ситуация произошла в начале сентября 2020 года.

"У незаконных торговцев сейчас сезон: клубника, черешня. И они показали зубы: будете с нами бороться – вот, что вас может ждать", - поделился мнением Виноградов в разговоре с "МБХ медиа".

Активист также высказал предположение, что чиновники Выборгского района якобы могут быть в курсе произошедшего.

"Предположу, что это была „ответка" с Выборгского района после нашей последней акции, когда мы залепили незаконные торговые объекты фотографиями замглавы района Полунина, который, с нашей точки зрения, покрывает нелегальную торговлю", - заключил Виновградов.

Напомним, что в августе 2020 года на активиста напали и нанесли черепно-мозговую травму, двумя неделями позже его избили арматурой, что привело к госпитализации, а затем, в сентябре, спалили его авто. Все три эпизода произошли на территории МО "Гражданка". Осенью прошлого года местные муниципалы писали обращение главе МВД Владимиру Колокольцеву, жалуясь на бездействие петербургского главка, не спешившего заниматься делом Виноградова. Заявление, впрочем, ни к чему не привело.

Добавим также, что расследования атак на активиста пытались добиться и депутаты Заксобрания.

Фото: Александр Виноградов / "ВКонтакте"