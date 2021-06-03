Комитет государственного финансового контроля Петербурга лишился своего главы

Смольный освободил от занимаемой должности руководителя комитета государственного финансового контроля Петербурга Александра Жукова, информирует пресс-служба городского правительства.

Врио главы ведомства назначен заместитель Жукова Сергей Макеев. Причина увольнения чиновника, равно как и его будущая занятость, не указываются.

Напомним, что главой комитета Жуков стал в ноябре 2013 года.

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