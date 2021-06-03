18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2021

Новости

11:15

Комитет государственного финансового контроля Петербурга лишился своего главы

фото ЗакС политика Комитет государственного финансового контроля Петербурга лишился своего главы

Смольный освободил от занимаемой должности руководителя комитета государственного финансового контроля Петербурга Александра Жукова, информирует пресс-служба городского правительства.

Врио главы ведомства назначен заместитель Жукова Сергей Макеев. Причина увольнения чиновника, равно как и его будущая занятость, не указываются.

Напомним, что главой комитета Жуков стал в ноябре 2013 года. 


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.
Подписывайтесь на ЗакС.Ру:
Яндекс.Дзен
Телеграм
 Яндекс.Новости
Все материалы по теме

19 мая, 13:22 Полиция задержала экс-главу Фонда капремонта Петербурга Шабурова

18 мая, 13:15 Руководитель петербургского фонда ОМС покинул должность по собственному желанию

14 мая, 9:31 Смольный ищет нового руководителя Фонда капремонта

22 апреля, 12:08 Исполнительный директор Цирка Чинизелли Боллоев перешел на работу в КИО

15 апреля, 11:52 Экс-замглавы КРТИ Гончаров стал запредом комитета по транспорту

7 апреля, 19:10 Бельский пока не готов поменять свою должность на пост спикера ЗакСа

17 марта, 15:55 Беглов перераспределил полномочия вице-губернаторов второй раз за месяц

15 марта, 11:03 "Репост Навального – повод для разговора с родителями": Новая глава комитета по образованию поведала о задачах школ

9 марта, 18:34 "Фонтанка": КИО поручили курировать вице-губернатору Пикалеву

2 марта, 12:31 Беглов передал полномочия вице-губернатора Елина Батанову и Соколову


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.



Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
13:44 СЖ Петербурга и "Новый проспект" проведут правовой вебинар для журналистов

13:36 В Ленобласти разворачивают дополнительные COVID-койки на фоне роста заболеваемости

13:24 Росприроднадзор оценил ущерб от нефтеразлива в Коми примерно в 300 млн рублей

13:11 Беглов на торжественном открытии ПМЭФ: Мы впервые в пандемию проводим такое крупное мероприятие

12:56 В развитие транспортной сферы Кронштадта вложат 8 млрд рублей

12:54 Суд прекратил дело мундепа Самусева об участии в акции протеста 31 января

12:28 Из-за патронов в квартире Геннадия Гудкова возбудили уголовное дело

12:11 В Петербурге следователи пришли с обысками в офисы проката электросамокатов

12:03 На севере Петербурга госслужащие изъяли два батута и бассейн с шарами на воде

11:55 Компания экс-главы "Роснефти" подала иск к РБК на полмиллиона рублей

11:47 В дни Евро-2020 между Петербургом и Москвой будут курсировать дополнительные "Сапсаны"

11:43 Суд оштрафовал участницу пикета в поддержку художницы Цветковой

11:22 В России выявили еще 8,9 тысяч случаев COVID-19, в Петербурге — 841

11:15 Комитет государственного финансового контроля Петербурга лишился своего главы

10:53 Главе общества "Потребнадзор" Александру Виноградову вновь сожгли машину

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru